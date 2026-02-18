MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Como

Oggi alle 21:00News
di Lorenzo De Angelis

È arrivato il dato degli spettatori presenti quest'oggi a San Siro per Milan-Como, sfida valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A Enilive: sono 75.251 le persone sugli spalti del Meazza per la partita contro la squadra gialloblù.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Como, valida per il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A 2025/26.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Athekame, Jashari, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Gabbia, Odogu; Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic; Füllkrug. All.: Allegri.

COMO (3-5-2): Butez; Kempf, Ramón, Diego Carlos; Vojvoda, Perrone, Caqueret, Roberto, Van der Brempt; Paz, Baturina. A disp.: Čavlina, Törnqvist, Vigorito; Moreno, Smolčić, Valle; Da Cunha, Lahdo, Rodríguez; Addai, Douvikas, Kühn. All.: Fàbregas.

Arbitro: Mariani di Aprilia.