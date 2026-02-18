Real Madrid, la rabbia di Vinicius: "I razzisti sono dei codardi"

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "I razzisti sono prima di tutto codardi. Hanno bisogno di mettersi la maglietta in bocca per dimostrare quanto sono deboli". Sono le parole postate da Vinicius Junior sul proprio profilo Instagram nella notte dopo la partita del Real Madrid con il Benfica. (ANSA).