MN - D'Amico su Rocchi: "Deve fare autocritica e finirla di dare sempre la colpa ad altri"
Stasera il Milan ospiterà a San Siro il Como per provare a mettere pressione all'Inter. Ma sono momenti in cui il calcio italiano si sta portando dietro giorni complicati. Dopo il caos in Inter-Juventus, infatti, gli evidenti problemi del Var stanno facendo parlare tanto, senza tralasciare gli evidenti errori arbitrali che stanno condizionando la corretta fluidità della gare. Per affrontare questi argomenti, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it il procuratore Andrea D'Amico.
Rocchi dovrebbe fare un passo indietro?
"Non credo. Ma dovrebbe fare un passo avanti. Fare autocritica e finirla di dare sempre la colpa ad altri. Prima dava la colpa alla pressione dei media, poi agli allenatori, ora ai giocatori simulatori. Loro sono pagati per sanzionare comportamenti irregolari e non per fare gli educatori scaricabarile. E adesso hanno tutti i mezzi per non sbagliare. Il problema non si risolve cambiando l’uomo, ma cambiando il regolamento".
