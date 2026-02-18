L'ex leggenda del NFL Tom Brady presente a San Siro per Milan-Como
La città di Milano in questi giorni è il centro mondiale dello sport. Merito dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, inaugurati proprio a San Siro quasi due settimane fa, che stanno catturando la passione di milioni di appassionati in Italia e in giro per il mondo. Oggi sono diversi gli ospiti di peso alla Scala del Calcio per assistere alla partita tra Milan e Como, diversi olimpionici ma non solo.
Presente a San Siro anche Tom Brady, leggenda della NFL: il quarterback - e in generale il giocatore - che ha vinto il maggior numero di Super Bowl nella storia. Sette, sei con i New England Patriots e uno con i Tampa Bay Byccaneers. Il video dell'arrivo di San Siro è del collega Michael Cuomo che ne ha annunciato la presenza.
Tom #Brady, icona mondiale dello sport, ospite del #Milan a San Siro per #MilanComo @QSVS_Official pic.twitter.com/P0SyizDvCV— Michael Cuomo (@MichaelCuomo7) February 18, 2026
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan