L'ex leggenda del NFL Tom Brady presente a San Siro per Milan-Como

La città di Milano in questi giorni è il centro mondiale dello sport. Merito dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, inaugurati proprio a San Siro quasi due settimane fa, che stanno catturando la passione di milioni di appassionati in Italia e in giro per il mondo. Oggi sono diversi gli ospiti di peso alla Scala del Calcio per assistere alla partita tra Milan e Como, diversi olimpionici ma non solo.

Presente a San Siro anche Tom Brady, leggenda della NFL: il quarterback - e in generale il giocatore - che ha vinto il maggior numero di Super Bowl nella storia. Sette, sei con i New England Patriots e uno con i Tampa Bay Byccaneers. Il video dell'arrivo di San Siro è del collega Michael Cuomo che ne ha annunciato la presenza.