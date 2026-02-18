Jashari a DAZN: "È la prima volta che posso giocare con Modric dall’inizio, spero sia una bella partita insieme"

Jashari a DAZN: "È la prima volta che posso giocare con Modric dall’inizio, spero sia una bella partita insieme"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:14News
di Manuel Del Vecchio

Ardon Jashari ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Como. Le sue parole:

Atmosfera da grande serata… Che sensazioni avete?

“Sarà una bella partita. Il Como è una squadra forte. Speriamo di vincere, non vediamo l’ora di giocare”.

Giocherai con Modric, che compiti hai?

“È la prima volta che posso giocare con Luka dall’inizio, spero sia una bella partita insieme. È un giocatore fantastico. Vedremo come sarà la partita, dovremo adattarci”.