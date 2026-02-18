Simulazione Bastoni, Tare: "Cose che non fanno bene al calcio, bisogna essere bravi tutti a fare un passo indietro"

vedi letture

Igli Tare è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Como. Queste le sue dichiarazioni:

Un pensiero su Bastoni-Kalulu di sabato:

“Assolutamente no. Sono cose del passato, succederanno anche in futuro. Non è che finiscono. Ovviamente sono cose che non fanno bene al calcio, dobbiamo essere bravi tutti quanti per fare un passo indietro e di cercare di dare serenità agli arbitri per fargli svolgere il loro lavoro nel miglior modo possibile. Però è inutile discutere adesso di questa situazione, dobbiamo guardare con energia positiva in avanti”.