Champions League, l'Uefa apre indagine sugli insulti razzisti contro Vinicius

Champions League, l'Uefa apre indagine sugli insulti razzisti contro Vinicius
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 20:29News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - La Uefa ha aperto un'indagine sui presunti insulti razzisti nei confronti del giocatore brasiliano Vinicius durante la partita di Champions League tra Real Madrid e Benfica. La federazione ha nominato "un Ispettore Etico e Disciplinare Uefa per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio durante la partita". (ANSA).