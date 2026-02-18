Champions League, l'Uefa apre indagine sugli insulti razzisti contro Vinicius
(ANSA) - ROMA, 18 FEB - La Uefa ha aperto un'indagine sui presunti insulti razzisti nei confronti del giocatore brasiliano Vinicius durante la partita di Champions League tra Real Madrid e Benfica. La federazione ha nominato "un Ispettore Etico e Disciplinare Uefa per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio durante la partita". (ANSA).
