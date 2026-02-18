MN - D'Amico sul Var: "Il protocollo italiano è diventato una giungla di “chiaro ed evidente errore”

Stasera il Milan ospiterà a San Siro il Como per provare a mettere pressione all'Inter. Ma sono momenti in cui il calcio italiano si sta portando dietro giorni complicati. Dopo il caos in Inter-Juventus, infatti, gli evidenti problemi del Var stanno facendo parlare tanto, senza tralasciare gli evidenti errori arbitrali che stanno condizionando la corretta fluidità della gare. Per affrontare questi argomenti, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it il procuratore Andrea D'Amico.

Var inadeguato?

"No. Protocollo anomalo? A tratti sì. Perché il protocollo italiano è diventato una giungla di “chiaro ed evidente errore” che a volte non è chiaro né evidente.Ma non si può non intervenire su episodi così che tutto il mondo vede chiaramente in tv. Altrimenti si lascia spazio al sospetto".