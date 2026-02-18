Verso Milan-Como, Apolloni: "Un match dispendioso a livello psicologico"

Gigi Apolloni, a ParmaLive.com, ha parlato della sfida tra il Milan e il Parma soffermandosi però anche su quella che i rossoneri giocheranno stasera contro il Como: "Un match dispendioso a livello psicologico, perché giocano contro una squadra che è noiosa da affrontare.

Secondo me i lariani stanno facendo un grandissimo campionato, nonostante la sconfitta contro la Fiorentina: sono giovani e vanno annoverati tra i grandi di questa Serie A.