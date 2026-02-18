Caso Vinicius-Prestianni, la UEFA diffonde un comunicato: la situazione
La UEFA ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la propria posizione in merito ai presunti insulti razzisti attribuiti a Gianluca Prestianni, dopo il caos con Vinicius in Benfica-Real Madrid.
Nel comunicato, come riporta TMW, l’organo di governo del calcio continentale spiega che i rapporti dei delegati e degli ufficiali di gara relativi alla partita sono attualmente oggetto di un’analisi approfondita. Qualora i fatti venissero confermati nei referti ufficiali, verrebbe aperto un procedimento disciplinare che potrebbe portare a sanzioni severe nei confronti del calciatore del club portoghese.
