MN - D'Amico sul Var: "Doveva essere il medico, a volte tossisce più del paziente"

Stasera il Milan ospiterà a San Siro il Como per provare a mettere pressione all'Inter. Ma sono momenti in cui il calcio italiano si sta portando dietro giorni complicati. Dopo il caos in Inter-Juventus, infatti, gli evidenti problemi del Var stanno facendo parlare tanto, senza tralasciare gli evidenti errori arbitrali che stanno condizionando la corretta fluidità della gare. Per affrontare questi argomenti, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it il procuratore Andrea D'Amico.

Torniamo allo scorso weekend. Cosa ha dimostrato Inter-Juventus?

"Inter-Juve non ha dimostrato che il calcio è malato. Ha dimostrato che il calcio è umano con tutti i suoi vizi. E che il VAR, che doveva essere il medico, a volte tossisce più del paziente".