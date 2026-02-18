Champions League, continuano i playoff: le gare in programma stasera
Proseguiranno questa sera le gare d'andata dei playoff di Champions League. Dopo le sconfitte di Juventus e Atalanta, questa sera in campo anche l'Inter nella difficile trasferta di Bodo.
IL PROGRAMMA COMPLETO
18.45: QARABAG-NEWCASTLE
21.00: CLUB BRUGGE-ATLETICO MADRID
21.00: OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN
21.00: BODO GLIMT-INTER
Il Milan è la squadra della Serie A 2025/26 che guadagna più punti nelle riprese rispetto ai risultati di fine primo tempo
Il dottor Allegri e l'olio Mahanarayana Thailam. Le "veline" più efficaci di Gerry Cardinale. Il Presidente del Milan e le lezioni di calcio. Buon Compleanno, Milan! di Carlo Pellegatti
