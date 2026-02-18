Milan, record storico di plusvalenze in una stagione: il dato

Nelle ultime due settimane, il Milan ha chiuso due cessioni che hanno portato circa 20 milioni di euro nelle casse milaniste: prima c'è stato il riscatto di Alex Jimenez da parte del Bournemouth, poi quello di Tommaso Pobega che è passato a titolo definitivo al Bologna. Due operazioni sicuramente attese, ma che permettono al Diavolo di registrare record storico di plusvalenze in una sola stagione.

RECORD DI PLUSVALENZE - Lo scrive Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo) che spiega che, nell'annata sportiva in cui mancheranno circa 80 milioni di euro dalla Champions League, il club di via Aldo Rossi ha generato pusvalenze per 91,7 milioni di euro, dato che potrebbe aumentare ulteriormente se prima della fina di questa stagione dovessero essere definiti altri riscatti. Si tratta ovviamente di stime che dovranno poi essere confermate dai dati ufficiali del club che verrà chiuso al 30 giugno 2026. Se questa cifra dovesse dimostrarsi corretta, si tratterebbe dunque della stagione record per il Milan sul fronte delle plusvalenze generate: verrebbero così battute l'annata 2001/2002 (78 milioni grazie alle cessioni di Francesco Coco e Umit Davala all’Inter) e il 2009 (74 milioni grazie alla cessione di Kakà al Real Madrid).

LE OPERAZIONI - Queste le operazioni in uscita del Mian con le rispettive plusvalenze in questa stagione:

Malick Thiaw al Newcastle: 32,2 milioni di euro

Theo Hernandez all’Al-Hilal: 22,1 milioni di euro

Alex Jimenez al Bournemouth: 15,5 milioni di euro

Noah Okafor al Leeds: 9,7 milioni di euro

Tommaso Pobega al Bologna: 7 milioni di euro

Yacine Adli all’Al Shabab: 5,1 milioni di euro

TOTALE: 91,7 milioni di euro