Ranking UEFA, la corsa al quinto posto: la posizione dell'Italia dopo la serata di Champions

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:20News
di Federico Calabrese

Il martedì di Champions League non avvicina l’Italia al quinto posto in Champions League nella prossima stagione, con le sconfitte di Juventus e Atalanta rispettivamente contro Galatasaray e Borussia Dortmund.

IL RANKING AGGIORNATO

1. Inghilterra (9 su 9) 20.958
2. Portogallo (4 su 5) 16.600

- - -

3. Germania (6 su 7) 16.500
4. Spagna (6 su 8) 15.781
5. Italia (6 su 7) 15.500 

6. Francia (5 su 7) 14.035
7. Polonia (3 su 4) 13.625
8. Grecia (4 su 5) 12.100
9. Cipro (2 su 4) 11.906
10. Danimarca (1 su 4) 11.750 