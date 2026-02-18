Verso Milan-Como: problema fisico per Loftus, gioca Nkunku con Leao dal 1'

Verso Milan-Como: problema fisico per Loftus, gioca Nkunku con Leao dal 1'
Oggi alle 13:41
di Enrico Ferrazzi

Novità nella probabile formazione del Milan che stasera scenderà in campo dal primo minuto contro il Como: sembrava certa la presenza in attacco di Ruben Loftus-Cheek, ma l'inglese non è al meglio per un problema fisico e quindi al suo posto ci sarà Christopher Nkunku che farà dunque coppia con Rafael Leao. Lo riferisce SkySport con Peppe Di Stefano

Il resto della formazione milanista dovrebbe essere quella annunciata nella ultime ore: Maignan in porta, in difesa Tomori, De Winter e Pavlovic, Athekame sulla fascia destra, Bartesaghi sulla corsia sinistra, in mezzo al campo invece spazio a Ricci, Modric e Jashari.

MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni - Bindoni
IV uomo: Marcenaro
VAR: Gariglio
AVAR: Maresca

DOVE VEDERE MILAN-COMO
Data: mercoledì 18 febbraio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it