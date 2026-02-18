De Paola: "Se lo sport abdica nel suo ruolo educativo è finita"

vedi letture

Paolo De Paola ha parlato così a TMW Radio dopo il grande caos in Inter-Juventus: "Ormai viene fatto intendere che sia scontato il fatto che un calciatore simulando possa indurre l'arbitro in errore. Questa antisportività fa capire come ognuno debba ormai voglia chiudersi sempre di più in un proprio clan e barricarsi contro gli altri.

È una sorta di suicido psicologico mettere prima l'interesse individuale rispetto a quella della comunità. Se lo sport abdica nel suo ruolo educativo è finita, perché togliamo il principio naturale dello sport stesso. Il messaggio che ci arriva è quello di far fesso l'arbitro e di esultare di fronte ad un'espulsione di questo genere".