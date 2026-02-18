Pellegatti consiglia Cardinale: “Serve un Milan migliore sul piano politico”

Con un video sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato così delle dichiarazioni rilasciate dal presidente Scaroni all'Assemblea Lega Serie A:

"Gerry Cardinale, dopo le belle parole, deve parlare con i fatti. Serve un Milan che migliori sul piano politico, che non venda più i giocatori forti che ha per costruire. Cardinale è stato molto intuitivo quando ha messo Igli Tare, stanco dell'attesa di altri direttori sportivi che avrebbe voluto Furlani, è andato a scegliere Tare e poi Tare a scegliere Allegri. Questo è tutto merito di Cardinale. Il prossimo passo è sistemare il discorso tifosi, che è fondamentale. Quando Scaroni parla di alberghi, indotti, signori gli alberghi accolgono i tifosi e i tifosi devono trovare i biglietti dello stadio, non i tifosi che vengono dal Minnesota, che sono benvenuti, ma i tifosi che arrivano dalla Liguria, Toscana, poi benvenuto il tifoso del Minnesota, che però viene 1 massimo 2 volte, ma il tifoso dal Veneto, dalla Puglia, arriva coi pullman facendo 9 ore di viaggio"