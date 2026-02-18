MN - D'Amico sullo scudetto: "Se il Milan trova stabilità mentale può rientrare nella corsa"

vedi letture

Stasera il Milan ospiterà a San Siro il Como per provare a mettere pressione all'Inter. Ma sono momenti in cui il calcio italiano si sta portando dietro giorni complicati. Dopo il caos in Inter-Juventus, infatti, gli evidenti problemi del Var stanno facendo parlare tanto, senza tralasciare gli evidenti errori arbitrali che stanno condizionando la corretta fluidità della gare. Per affrontare questi argomenti, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it il procuratore Andrea D'Amico.

Il Milan può ambire allo scudetto?

"Se il Milan trova stabilità mentale prima ancora che tattica, può rientrare nella corsa. Ma deve smettere di vivere a strappi: il campionato non premia i picchi, premia l’equilibrio.Ha bisogno che i suoi giocatori importanti dimostrino di valere il loro stipendio. Un giocatore come Leao deve fare la differenza, avere continuità. Non può camminare in campo".