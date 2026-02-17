Guirassy con la valigia in mano. In estate il Milan potrebbe rifarci un pensierino

Secondo quanto riportato da TWM, Serhou Guirassy "sarà un centravanti con le valigie in mano nell'estate che verrà. L'entourage ne ha parlato a più riprese con le grandi d'Arabia Saudita, in cerca di un super ingaggio. Le proposte non sono mancate ma nessuno arrivava alle richieste della società tedesca. E nell'estate che verrà? La sensazione che si respira in ambiente vicini al club, è che la cifra scenderà a 40-50 milioni circa. Saranno abbastanza per le pretendenti? Nonostante la carta d'identità, tornerà a farsi sentire anche il Milan, che cerca proprio in estate un grande centravanti per Massimiliano Allegri?".

Dopo averlo cercato nel gennaio del 2024, il Milan potrebbe riprovarci pr Serhou Guirassy nel corso el prossimo calciomercato. Max Allegri è alla ricerca di un attaccante alla Olivier Giroud, e per quanto il guineano abbia caratteristiche fisiche e tecniche completamente diverse rispetto al francese, si sposerebbe alla perfezione con lo stile di gioco del nuovo Diavolo.

Il Borussia Dortmund non è però dello stesso avviso, anche perché Guirassy è uno degli imprescindibili della formazione di Niko Kovac. Oltre a segnare a raffica, l'ex Stoccarda è diventato uno dei leader più apprezzati dello spogliatoio giallonero, motivo per il quale servirà più di una semplice offerta per convincere il BVB a privarsene. Non a caso Il Corriere dello Sport parla addirittura di una valutazione di circa 70 milioni di euro, cifra che va ben oltre le possibilità del Milan.