Un altro Alex Jimenez? Milan sulle tracce di Victor Valdepeñas del Real Madrid Castilla

vedi letture

Dopo aver preso Alex Jimenez nell'estate 2023, il Milan potrebbe prelevare nei prossimi mesi un altro giocatore dalla seconda squadra del Real Madrid: i rossoneri hanno infatti messo gli occhi su Victor Valdepeñas, difensore centrale classe 2006. Lo riferisce stamattina Tuttosport che lo presenta così: "Nato a Madrid, 188 centimetri, mancino di piede - può giocare anche da terzino sinistro -, il giocatore nel Castilla ha di fatto raccolto l’eredità di Jacobo Ramon, passato l’estate scorsa al Como.

Nella terza serie spagnola, Valdepeñas ha raccolto finora 20 presenze con 1 gol, mentre il 14 dicembre ha esordito nella Liga con la maglia del Real Madrid contro l’Alaves. Il difensore è assistito dall'agenzia gestita da Alejandro Camaño, procuratore che cura gli interessi di Lautaro Martinez e Hakimi, ma anche di quel Mario Gila che il ds rossonero Igli Tare ha messo in cima agli obiettivi per rinforzare la difesa la prossima estate".