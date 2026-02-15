Un altro Alex Jimenez? Milan sulle tracce di Victor Valdepeñas del Real Madrid Castilla

Oggi alle 10:34
di Enrico Ferrazzi

Dopo aver preso Alex Jimenez nell'estate 2023, il Milan potrebbe prelevare nei prossimi mesi un altro giocatore dalla seconda squadra del Real Madrid: i rossoneri hanno infatti messo gli occhi su Victor Valdepeñas, difensore centrale classe 2006. Lo riferisce stamattina Tuttosport che lo presenta così: "Nato a Madrid, 188 centimetri, mancino di piede - può giocare anche da terzino sinistro -, il giocatore nel Castilla ha di fatto raccolto l’eredità di Jacobo Ramon, passato l’estate scorsa al Como. 

Nella terza serie spagnola, Valdepeñas ha raccolto finora 20 presenze con 1 gol, mentre il 14 dicembre ha esordito nella Liga con la maglia del Real Madrid contro l’Alaves. Il difensore è assistito dall'agenzia gestita da Alejandro Camaño, procuratore che cura gli interessi di Lautaro Martinez e Hakimi, ma anche di quel Mario Gila che il ds rossonero Igli Tare ha messo in cima agli obiettivi per rinforzare la difesa la prossima estate".