Auriemma: "Mi sembra di poter dire che, realisticamente, è un'ipotesi molto complicata che il Napoli le vinca tutte e Milan e Inter no"

Raffaele Auriemma, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Tele A sul Napoli e sulla corsa Scudetto: "Se oggi guardiamo al risultato: Supercoppa italiana e qualificazione in Champions League, ovviamente ce lo auguriamo ma non credo che non sia così, la stagione sarebbe sportivamente positiva.

Sportivamente, ma contabilmente no! Il Napoli, se dovesse essere riscattato anche Giovane, ha fatto un mercato da 237 milioni di euro, se non dovesse essere riscattato dobbiamo togliere 10 milioni. Ma siamo impazziti?! 237 milioni di euro per vincere la Supercoppa e per approdare in Champions League. È chiaro che noi da tifosi speriamo che nelle ultime 14 partite il Napoli le vinca tutte, e Milan e Inter no, così da cercare di vincere lo Scudetto. Mi sembra di poter dire che, realisticamente, è un'ipotesi molto complicata da percorrere, realisticamente. Ma nel calcio sappiamo che tante volte le cose possono succedere".