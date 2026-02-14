Guidi: "Leao ancora a mezzo servizio, Pulisic debilitato e Fullkrug condizionato dall’errore sul rigore: Modric si è andato a prendere la vittoria"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Luka Modric: "Dalla strada all’oratorio, fino in Serie A, il calcio funziona così. Quando le cose si mettono male e la partita è sul filo dell’equilibrio, ci pensa il più forte. La lezione dell’Arena Garibaldi si può riassumere così: il Milan ha Luka Modric, un campione da 34 titoli in carriera, il Pisa no. E non è un caso, dunque, che a deciderla sia il folletto croato, 40 anni di pura classe ed esperienza. Certo, Modric non è uno abituato a finire sul tabellino marcatori. Lui, da sarto illuminato, tesse e cuce da dietro la tela, lasciando spesso e volentieri la passerella del gol agli attaccanti.

Stavolta, però, si è dovuto mettere in proprio, perché il rischio di lasciare due punti a Pisa era più che concreto, con un Leao ancora a mezzo servizio, Pulisic debilitato e Fullkrug condizionato dall’errore sul rigore. "Luka è andato a prendersi la vittoria", dice senza tanti giri di parole Massimiliano Allegri, coccolando il suo “vecchietto” d’oro, diventato a 40 anni e 157 giorni il terzo più anziano di sempre - dopo Costacurta e Ibrahimovic - a segnare in Serie A. E rivedendo il gol, è proprio il caso di dirlo: Modric avvia l’azione, pesca Ricci in area, detta il triangolo e insacca con un tocco sotto d’esterno. "Mi aspettavo arrivasse qualcuno da dietro sì, ma tutti tranne lui", confessa l’autore dell’assist. Sì, Luka Modric si è preso la vittoria (quasi) da solo".