live mn Serie D, Milan Futuro-Breno (1-0): i rossoneri tornano alla vittoria!

vedi letture

MILAN FUTURO-BRENO 1-0, FINE PARTITA. Dopo un punto in tre partire, il Milan Futuro torna alla vittoria e lo fa con pieno merito, anzi forse reciminando qualcosa. Alla fine a decidere la sfida è il rigore calciato on freddezza alla mezz'ora del primo tempo da Chaka Traorè. In generale il Diavolo soffre poco e soprattutto nel primo tempo ha diverse palle gol per ampliare il margine. Buone prove, oltre dell'autore del gol, di Sardo e Sala.

95' Altra bella giocata di Sardo, controllata in uscita dal portirere avversario

92' Magrassi da fuori: tiro un po' strozzato ma che non esce di molto...

90' Sei minuti di recupero

87' Rientra Lontani in campo, dovrebbe riuscire a chiudere la gara

86' Nuovo cambio nel Breno: esce Pezzuti ed entra Barcella

85' Rimane a terra Lontani che deve essere assistito dallo staff medico

83' Gran contropiede rossonero con Magrassi che lancia Lontani: l'appoggio per Karaca che cavalca sulla fascia e tira potente verso la porta. Controlla Grasso come può

78' Triplo cambio per Oddo che cerca esperienza: entrano Branca, Magrassi e Dalpiaz, al posto dell'acciaccato Ossola, di Chaka e Cappelletti

77' Sale il Breno dalla destra: Zukic devia verso la propria porta ma Torriani non si fa sorprendere

73' Due cambi nel Breno: entrano Senatore e Lorini, escono Canonici e Bitihene

72' Occasionissima per Lontani pescato da una meravigliosa palal di Sala: il giovane rossonero ha un controllo non felicissimo e non inquadra lo specchio...

71' Grasso rischia di fare la frittata in uscita su corner: rimedia in due tempi

65' Entra Cretti nel Breno: sostituito il capitano Papa. Cambio anche per i rossoneri: entra Lontani per Asanji

61' Cambio nel Breno: entra Castelli per Valenti

60' Super tiro di Bitihene che fischia a poci centrimetri dal palo di Torriani

57' Zukic provvidenziale dopo un errore in fase di impostazione di Cappelletti

55' Ammonito Bigolin per il Breno a gioco fermo

52' Si salva il Breno sulla linea! Colpo di testa di Sardo salvato da un difensore davanti alla porta

47' Subito grande occasione per il Milan che prima con Chaka e poi con Sardo non sfrutta una buona situazione in area di rigore

45' Si ricomincia

MILAN FUTURO-BRENO 1-0, FINE PERIMO TEMPO. Ottima prima frazione rossonera che prende da subito il pallino del gioco e dopo una prima palla gol importante di Karaca, trova il gol su rigore con Chaka Traorè. Dopo il vantaggio i rossoneri alzano un po' il piede dal pedale e rischiano un po'. Il secondo tempo servirà raddoppiare.

45' Un minuto di recupero

45' Pericolosa punizione di Valenti che però viene controllato da Torriani

38' Secondo giallo per il Breno: ammonito Randazzo

37' Nuovamente Bitihene fa paura in area: Victor Eletu salva tutto in area nella mischia

35' Ancora pericoloso il Breno con Bitihene, per fortuna dei rossoneri la sua conclusione viene smorzata: il Milan Futuro non deve sedersi sugli allori adesso!

33' Super parata di Torriani che risponde presente sugli sviluppi di un corner avversario!

31' GOL DEL MILAN!!! Traorè con freddezza manda il portiere dall'altra parte e porta in vantaggio il Milan Futuro! Quinto timbro stagionale per Chaka! Vantaggio molto meritato.

30' Break devastante di Sardo che va in percussione centrale e calcia forte ma centrale: Grasso respinge malissimo e stende Sala sulla ribattuta. L'arbitro non ha dubbi: calcio di rigore per il Diavolo e giallo per il portiere del Breno

26' Partita abbastanza nervosa con già diversi richiami dell'arbitro che, forse, avrebbe già potuto estrarre qualche giallo

20' Super occasione per il Breno con Vladimirov che salva il tiro a botta sicura dell'attaccante avversario. Primo rischio per i rossoneri

18' Ci prova Sala da fuori ma il suo tiro viene deviato

15' Chaka semina il panico sulla sinistra e crossa in mezzo: smanaccia Grasso sul più bello

9' Grande azione del Milan con l'incursione di Karaca che calcia da ottima posizione: parata salva-risultato di Grasso! Ottimo avvio dei rossoneri

7' Puniziondi Chaka Traorè che si infrange sulla barriera e termina docile tra le mani del portiere avversario

6' Si fa vedere anche il Milan che spinge con Cappelletti dalla destra: la difesa del Breno resiste ma commette fallo su Sardo dal limite

3' Pericoloso il Breno con un tiro da buona posizione che per fortuna Torriani para con tranquillità

1' Cominciata la sfida!

---

- La formazione ufficiale del Milan:

MILAN FUTURO (3-5-2): Torriani; Karaca, Vladimirov, Zukic; Cappelletti, Eletu, Sala, Sardo, Ossola; Traorè, Asanji

---

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Tutto pronto al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno dove, tra pochi minuti alle ore 14.30, ci sarà il fischio di inizio della sfida tra Milan Futuro e Breno, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D, girone B. I rossoneri dopo la bella vittoria sul Chievo, hanno trovato solo un punto nelle ultime tre gare: è necessario tornare in carreggiata. Per seguire ogni azione della gara, restate con noi!