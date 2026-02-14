Pisa, Hiljemark: "Quando c’è il Milan sono gol. Loro sono contenti con il possesso palla: abbiamo dormito in due situazioni"

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta di questa sera contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

“Tatticamente la partita è stata fantastica ma abbiamo dormito in due situazioni. Quando c’è il Milan sono gol. Ed è cambiata la partita. Abbiamo sofferto un po’ con la palla nel primo tempo, ma dal punto di vista difensivo sono contento. Dopo l’1-1 la partita era positiva, ma poi è arrivato il 2-1 ed è stato difficile”.

Cosa ti rende contento?

“Secondo me le fasi di gioco. Stiamo migliorando nelle partite. Ma quando abbiamo iniziato a giocare abbiamo preso un po’ di ritmo. Abbiamo qualità per giocare, perché se butti la palla sempre fai solo fase difensiva per il 90% della partita e diventa difficile”.

Prima della partita hai parlato dei punti deboli del Milan…

“Loro sono contenti con il possesso palla, quando la recuperavamo dovevamo provare a fare gol con la transizione positiva. Nel primo tempo l’abbiamo fatto bene qualche volta, in queste partite è un nostro obiettivo fare meglio in questa situazione”.