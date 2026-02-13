Allegri a DAZN: "In dubbio fino all'ultimo se far giocare Leao. Stasera partita complicata"

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN prima di Pisa-Milan. Tutte le sue dichiarazioni:

Volete arrivare al derby con 5 punti di distanza?

“Io credo che ci sia ben poco da fare. C’è solo da fare più punti possibile, innanzitutto per l’obiettivo nostro che è quello della Champions. E poi vedremo, in questo momento l’Inter viene da una serie di vittorie infinite. Su 24 partite credo abbia fatto 19 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. È una squadra che sta camminando velocemente. Noi non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo. Stasera è una partita difficile, complicata, il Pisa ha sempre combattuto. Hanno un allenatore nuovo e sarà uno stimolo per tutti. Bisognerà fare una partita una partita seria e di grande rispetto”.

Cosa serve oggi?

“Dobbiamo giocare molto bene tecnicamente con una precisione nei passaggi molto alta, loro sono una squadra fisica che ti viene addosso. Bisognerà essere molto bravi negli spazi. Poi bisognerà difendere bene sui cross, loro comunque hanno giocatori che occupano molto bene l’area. A Verona hanno avuto una situazione favorevole negli ultimi minuti quindi le partite vanno vinte sul campo, è l’unica cosa che conta”.

Pulisic, Leao e Fullkrug in panchina… Nkunku e Loftus danno più garanzie?

“Se stanno meglio e danno più garanzie lo vediamo dopo la partita (ride, ndr). Leao sta molto meglio, sono stato in dubbio fino alla fine se farlo giocare o meno. Pulisic ha fatto un allenamento ieri, avrà 15-20 minuti. Fullkrug sta bene, c’è Jashari… Abbiamo una buona panchina, fino ad oggi quelli che sono entrati dalla panchina hanno fatto sempre bene”.