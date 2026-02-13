live mn Verso Pisa-Milan: confermati Nkunku e Loftus davanti. Leao e Pulisic in panchina

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Loftus-Cheek.

13.24 - Il Pisa che questa sera affronterà il Milan dovrà fare a meno sia del portiere titolare Adrian Semper che della sua prima alternativa Simone Scuffet: il primo è alle prese con un problema al ginocchio, mentre il secondo è out per un infortunio muscolare. Chi giocherà quindi tra i pali della porta nerazzurra contro i rossoneri? Secondo calciopisa.it, per la sfida con il Diavolo dovrebbe toccare a Nicolas Andrade, estremo difensore brasiliano classe 1988 che nell’ultima stagione e mezzo ha giocato solo due partite ufficiali. Nella sua carriera il giocatore verdeoro ha vestito anche la maglia dell'Hellas Verona. Dopo l’infortunio di Semper, è andato spesso in panchina il classe 2009 Tommaso Guizzo. Oltre a lui, è stato convocato anche il portiere della Primavera Matteo Luppichini.

13.15 - Il sito ufficiale del Pisa riporta l'elenco dei convocati di Oscar Hiljemark per la sfida questa sera contro il Milan: "Lo Staff Tecnico del Pisa Sporting Club ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per la gara contro il Milan, valida per la 25esima giornata della Serie A Enilive e in programma questa sera (ore 20.45) alla Cetilar Arena. Nell’elenco non figura Simone Scuffet per un problema muscolare in corso di valutazione.

Rosen BOZHINOV, Samuele ANGORI, CARACCIOLO, Simone CANESTRELLI, Mehdi LERIS, Malthe HOJHOLT, Henrik MEISTER, Matteo TRAMONI, Juan CUADRADO, Nicolas ANDRADE, Ebenezer AKINSANMIRO, Idrissa TOURE’, Rafiu DUROSINMI, Samuel ILING-JUNIOR, Michel AEBISCHER, Calvin STENGS, Francesco COPPOLA, Matteo LUPPICHINI, Stefano MOREO, Arturo CALABRESI, Tommaso GUIZZO, Felipe LOYOLA, Gabriele PICCININI, Filip STOJILKOVIC, Lucas LORRAN".

13.00 - Adrien Rabiot ha preso parte a otto gol in questa Serie A (quattro reti e quattro assist), sette dei quali in trasferta: nessun centrocampista è stato coinvolto in più centri fuori casa nel torneo in corso (sette anche per Nico Paz).

12.40 - LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: FABBRI

Assistenti: IMPERIALE – PASSERI

IV uomo: PICCININI

VAR: AURELIANO

AVAR: SERRA

12.02 - Il Milan si presenta questa sera sul campo del Pisa con tre giocatori diffidati: si tratta di Zachary Athekame, Youssouf Fofana e Adrien Rabiot. Tutti e tre dovrebbero partire titolari e dovranno stare attenti a non prendere un cartellino giallo, altrimenti saranno poi fermati per un turno dal Giudice Sportivo e saranno costretti a saltare il recupero di mercoledì a San Siro contro il Como.

11.49 - Stasera contro il Pisa si rivedrà dal primo minuto nelle difesa del Milan il trio titolare di inizio stagione, vale a dire quello composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Koni De Winter, schierato spesso nelle ultime settimane da Max Allegri, tornerà così in panchina.

11.41 - Con il recupero di Christian Pulisic, tornato a disposizione dopo aver saltato l'ultima partita contro il Bologna, Max Allegri avrà stasera a Pisa ben quattro attaccanti a disposizione, ma a partire dall'inizio sarà solo uno di loro, vale a dire Christopher Nkunku. A fare coppia con lui ci sarà poi Ruben Loftus-Cheek che ha dato ottime risposte in quel ruolo al Dall'Ara, segnando anche la rete che aperto le marcature del Diavolo. In panchina ci saranno quindi Rafael Leao, Niclas Fullkrug e Christian Pulisic.

11.30 - A dieci giorni di distanza dall'ultima partita, vinta in casa del Bologna 0-3, il Milan scenderà in campo in casa del Pisa questa sera alle ore 20.45, in occasione della venticinquesima giornata. Per questa gara, davanti a Mike Maignan, Allegri andrà a rispolverare il trio difensivo che per più volte è stato schierato in questa stagione, con il rientro di Fikayo Tomori insieme a Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. In mezzo al campo non ci si sposta dalla coppia Modric-Rabiot che saranno affiancati da Youssouf Fofana, molto positivo a Bologna. Sulla fascia sinistra spazio ancora per Davide Bartesaghi mentre a destra confermato Zachary Athekame che dovrà sostituire per la seconda gara consecutiva l'infortunato Saelemaekers (dovrebbe rientrare mercoledì contro il Como). Si va anche verso la conferma della coppia d'attacco Nkunku-Loftus. In panchina dunque Rafael Leao, Niclas Fullkrug e il recuperato Christian Pulisic che, secondo le dichiarazioni di Allegri, ha circa 15-20 minuti di autonomia.

Amici e amiche di Milannews.it, questa sera il Milan tornerà in campo in casa del Pisa nell'anticipo della 25^ giornata di Serie A. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno durante la giornata dal ritiro della formazione rossonera di Max Allegri in Toscana. Restate con noi!!!