Da Napoli, Chiariello convinto: "Il Milan può accorciare ed essere ancora in gioco, ma non è solo una corsa a due per lo Scudetto"

Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC sulla corsa Scudetto: "L’Inter in questo momento è padrona del suo destino, avendo un vantaggio consistente sul Napoli. Considerando anche il recupero del Milan col Como, il distacco può ridursi, ma è tutto da vedere. Quindi l’Inter resta padrona del suo destino, il Milan può accorciare ed essere ancora in gioco, ma non è solo una corsa a due: è una corsa a tre, con il Milan che resta avanti al Napoli.

L’Inter, nelle ultime partite dopo la sconfitta nel derby per un rigore sbagliato da Calhanoglu, ha pareggiato col Napoli, un risultato che per l’Inter valeva più che per il Napoli. L’Inter aveva più bisogno del pareggio. A parti invertite, come l’anno scorso, quando recuperammo quel gol di Dimarco su punizione facendo un grande secondo tempo, l’unico vero grande momento di gioco del Napoli.

L’anno scorso abbiamo vinto uno scudetto non giocando bene quasi mai, ma essendo una squadra tosta, gagliarda, capace di arrivare al traguardo. Non con il bel gioco: quello latitava, salvo piccoli sprazzi. Non abbiamo mai visto un grande Napoli, tranne nel secondo tempo con l’Inter, quando li mettemmo sotto e li costringemmo a spazzare palloni ovunque. Quel pareggio fu decisivo per vincere lo scudetto, perché fermò la fuga dell’Inter e da lì costruimmo la volata finale, anche se molto frenata dal Napoli stesso".