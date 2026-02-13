Bucchioni: "Il Milan deve fare filotto con le piccole prima del derby, c'è in ballo lo scudetto"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto non solo per parlare dell'attesissimo derby d'Italia in programma sabato sera, ma anche di Milan, che sarà impegnato domani sera a Pisa.

Il Milan prima del derby può fare il filotto?

"Deve fare filotto. C'è in ballo lo Scudetto. Se vuoi lottare fino alla fine devi vincere, anche perché non hai impegni settimanali. E stai recuperando dei giocatori importanti. E' il mantra di Allegri, gli Scudetti si vincono a marzo e il Milan ci sta arrivando nelle migliori condizioni. Non puoi più lasciare nulla per strada ora, soprattutto con le piccole".