Bucchioni: "Il Milan deve fare filotto con le piccole prima del derby, c'è in ballo lo scudetto"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto non solo per parlare dell'attesissimo derby d'Italia in programma sabato sera, ma anche di Milan, che sarà impegnato domani sera a Pisa.
Il Milan prima del derby può fare il filotto?
"Deve fare filotto. C'è in ballo lo Scudetto. Se vuoi lottare fino alla fine devi vincere, anche perché non hai impegni settimanali. E stai recuperando dei giocatori importanti. E' il mantra di Allegri, gli Scudetti si vincono a marzo e il Milan ci sta arrivando nelle migliori condizioni. Non puoi più lasciare nulla per strada ora, soprattutto con le piccole".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
