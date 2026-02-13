Bucchioni: "Il Milan deve fare filotto con le piccole prima del derby, c'è in ballo lo scudetto"

Bucchioni: "Il Milan deve fare filotto con le piccole prima del derby, c'è in ballo lo scudetto"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:30News
di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto non solo per parlare dell'attesissimo derby d'Italia in programma sabato sera, ma anche di Milan, che sarà impegnato domani sera a Pisa. 

Il Milan prima del derby può fare il filotto?
"Deve fare filotto. C'è in ballo lo Scudetto. Se vuoi lottare fino alla fine devi vincere, anche perché non hai impegni settimanali. E stai recuperando dei giocatori importanti. E' il mantra di Allegri, gli Scudetti si vincono a marzo e il Milan ci sta arrivando nelle migliori condizioni. Non puoi più lasciare nulla per strada ora, soprattutto con le piccole".