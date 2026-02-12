Superlega: Infantino e Ceferin ringraziano ad Al-Khelaifi per l'accordo col Real

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - I presidenti della Fifa, Gianni Infantino, e dell'Uefa, Aleksander Ceferin, hanno elogiato il "ruolo decisivo" del presidente del Paris Saint-Germain e della federazione dei club europei (Efc), Nasser Al-Khelaifi, nell'accordo raggiunto tra la federazione europea e il Real Madrid, che ha posto fine alla disputa sulla Superlega. Entrambi ne hanno parlato nel corso del 50/o congresso dell'Uefa, a Bruxelles.

Ieri, Uefa, Real e Efc avevano diffuso una nota congiunta per annunciare l'accordo, che chiuderà anche il contenzioso legale portato avanti dal club madrileno. "Il calcio in Europa e nel mondo hanno vinto, nessuno ha perso - ha affermato a sua volta Al-Khelaifi -. I club sono la cosa più importante. Abbiamo perso molto tempo e denaro, e ora lavoreremo insieme per il futuro del calcio e vedremo come possiamo migliorarlo". (ANSA).