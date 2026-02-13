Brambati sul futuro di Vlahovic: "Se vuole andare via e c'è qualche squadra all'estero, il procuratore agirà per questo"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex giocatore Massimo Brambati è intervenuto per parlare (anche) del futuro di Dusan Vlahovic, il cui nome è stato spesso accostato al Milan nel corso di queste settimane e mesi.

Juve-Vlahovic, partita chiusa?

"Penso che ora se la gioca per come è un giocatore in scadenza. Il suo procuratore sta facendo il suo lavoro, cercherà di assecondare le volontà del giocatore. Se vuole andare via e c'è qualche squadra importante all'estero, il procuratore agirà per questo. Ottolini è praticamente fuori dai giochi. Vlahovic decide di rimanere e di accettare le condizioni della Juve, o la Juve è fuori. La dirigenza della Juve, al netto dei disastri fatti sul mercato, non ha fatto bene nemmeno adesso. E ripeto, la dirigenza non è al livello di Spalletti. Se a gennaio non porti il centravanti richiesto, con due mesi per lavorarci, vuol dire che non hai lavorato bene".