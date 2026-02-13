Antenucci crede nel Milan: "E' l'unica che può dare fastidio all'Inter. Filotto possibile prima del derby"

Intervenuto a TMW Radio, l'ex calciatore Mirko Antenucci ha detto la sua sul Milan di Massimiliano Allegri: "Se il Milan prima del derby può fare il filotto? Per me si. E' l'unica che può dare fastidio a questa Inter, che sulla carta è la più forte. II Milan può dare fastidio fino alla fine, perché ha un allenatore forte, è cresciuta da inizio campionato".

SERIE A 25ESIMA GIORNATA

SABATO 13/02

Pisa - Milan h. 20:45 DAZN

SABATO 14/02

Como - Fiorentina h.15:00 DAZN

Lazio - Atalanta h. 18:00 DAZN

Inter - Juventus h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 15/02

Udinese - Sassuolo h. 12:30 DAZN

Parma - Verona h. 15:00 DAZN

Cremonese - Genoa h. 15:00 DAZN

Torino - Bologna h. 18:00 DAZN/SKY

Napoli - Roma h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 16/02

Cagliari - Lecce h. 20:45 DAZN/SKY