Antenucci crede nel Milan: "E' l'unica che può dare fastidio all'Inter. Filotto possibile prima del derby"
Intervenuto a TMW Radio, l'ex calciatore Mirko Antenucci ha detto la sua sul Milan di Massimiliano Allegri: "Se il Milan prima del derby può fare il filotto? Per me si. E' l'unica che può dare fastidio a questa Inter, che sulla carta è la più forte. II Milan può dare fastidio fino alla fine, perché ha un allenatore forte, è cresciuta da inizio campionato".
SERIE A 25ESIMA GIORNATA
SABATO 13/02
Pisa - Milan h. 20:45 DAZN
SABATO 14/02
Como - Fiorentina h.15:00 DAZN
Lazio - Atalanta h. 18:00 DAZN
Inter - Juventus h. 20:45 DAZN/SKY
DOMENICA 15/02
Udinese - Sassuolo h. 12:30 DAZN
Parma - Verona h. 15:00 DAZN
Cremonese - Genoa h. 15:00 DAZN
Torino - Bologna h. 18:00 DAZN/SKY
Napoli - Roma h. 20:45 DAZN
LUNEDÌ 16/02
Cagliari - Lecce h. 20:45 DAZN/SKY
Franco OrdineÈ adesso che comincia la salita. Allegri… se fa 10 punti in 4 gare. Rinnovo Pulisic: siete in anticipo
