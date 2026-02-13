Verso il Mondiale negli USA, Pulisic: "Se ci avessi pensato da bambino… Un sogno anche solo essere lì"

Oggi alle 00:50
di Enrico Ferrazzi

Christian Pulisic, intervistato in esclusiva da Access Hollywood, noto programma televisivo statunitense, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del prossimo Mondiale

Qual è il tuo prossimo sogno, vincere il Mondiale?
“Perché no? Abbiamo il Mondiale negli USA, se ci avessi pensato da bambino… È un sogno anche solo essere lì, vivere il momento e fare il massimo”.

Sei ovviamente il volto principale della nazionale. Che effetto ti fa?
“Sono stato fortunato nel fare quello che ho fatto in carriera e giocare per club fantastici in Europa e rappresentare la Nazionale da quando ho 17 anni. Sono grato per il supporto che mi arriva. Avere questo riconoscimento è bello ma la cosa che è veramente importante è che amo giocare a calcio fin da quando sono bambino e continuo a farlo. Al Mondiale mi godrò il momento, ho lavorato per questo e sono grato di poterlo vivere”.

Immaginavi che saresti diventato così importante per la nazionale?
“È incredibile, sono 10 anni che sono in Europa e ogni volta che torno a casa in estate sembra che l’importanza di questo sport sia cresciuta. È speciale. Se posso avere anche solo una piccola parte per aiutare questa crescita negli USA… È bello, sono fortunato”.

Che clima c’è a Milano con le Olimpiadi? Ti motiva in vista del Mondiale?
“Senti che c’è fermento. E vedere il team USA mi motiva un sacco. Vedere quello che stanno facendo nei rispettivi sport mi fa venire ancora più voglia di fare di più quando arriveranno i Mondiali in estate”.