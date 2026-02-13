Verso il Mondiale negli USA, Pulisic: "Se ci avessi pensato da bambino… Un sogno anche solo essere lì"

Christian Pulisic, intervistato in esclusiva da Access Hollywood, noto programma televisivo statunitense, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista del prossimo Mondiale:

Qual è il tuo prossimo sogno, vincere il Mondiale?

“Perché no? Abbiamo il Mondiale negli USA, se ci avessi pensato da bambino… È un sogno anche solo essere lì, vivere il momento e fare il massimo”.

Sei ovviamente il volto principale della nazionale. Che effetto ti fa?

“Sono stato fortunato nel fare quello che ho fatto in carriera e giocare per club fantastici in Europa e rappresentare la Nazionale da quando ho 17 anni. Sono grato per il supporto che mi arriva. Avere questo riconoscimento è bello ma la cosa che è veramente importante è che amo giocare a calcio fin da quando sono bambino e continuo a farlo. Al Mondiale mi godrò il momento, ho lavorato per questo e sono grato di poterlo vivere”.

Immaginavi che saresti diventato così importante per la nazionale?

“È incredibile, sono 10 anni che sono in Europa e ogni volta che torno a casa in estate sembra che l’importanza di questo sport sia cresciuta. È speciale. Se posso avere anche solo una piccola parte per aiutare questa crescita negli USA… È bello, sono fortunato”.

Che clima c’è a Milano con le Olimpiadi? Ti motiva in vista del Mondiale?

“Senti che c’è fermento. E vedere il team USA mi motiva un sacco. Vedere quello che stanno facendo nei rispettivi sport mi fa venire ancora più voglia di fare di più quando arriveranno i Mondiali in estate”.