Con una vittoria a Pisa, il Milan eguaglierebbe il suo secondo miglior rendimento dopo le prime 24 gare in Serie A
Ieri alle 23:30
di Antonello Gioia

Sono 50 i punti del Milan in questo campionato: con un successo a Pisa eguaglierebbe il suo secondo miglior rendimento dopo le prime 24 gare stagionali in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, registrato nel 1995/96 (53 punti) e dietro solo ai 61 punti del 2003/04. Lo riporta Opta.