Milan, Pulisic di nuovo a disposizione. E sono aperti i dialoghi per il rinnovo

Dopo la partita vinta contro il Bologna, il Milan non ha giocato nello scorso week-end contro il Como a causa dell'indisponibilità di San Siro e tornerà in campo stasera in casa del Pisa. I rossoneri hanno avuto una decina di giorni di pausa in cui Max Allegri ha potuto recuperare Christian Pulisic che aveva saltato la trasferta al Dall'Ara a causa di una borsite all'ileopsoas.

TORNA A PISA - Come riporta stamattina Tuttosport, l'attaccante americano, ancora a secco in questo 2026 (ultimo gol il 28 dicembre 2025 contro l'Hellas Verona), ha smaltito il suo problema fisico ed è tornato così a disposizione del tecnico livornese. A Pisa partirà dalla panchina perchè ovviamente la sua condizione non può essere ottimale come ha confermato ieri in conferenza anche Allegri: "Pulisic ieri si è allenato per la prima volta in gruppo, è a disposizione ma avrà quindici o venti minuti nelle gambe". In attacco spazio quindi dal primo minuto a Christopher Nkunku e a Ruben Loftus-Cheek, cioè la stessa coppia vista dall’inizio contro il Bologna dieci giorni fa. Accanto a Pulisic in panchina ci saranno anche Rafael Leao, anche lui non al top della forma a causa della ben nota infiammazione al pube, e Niclas Fullkrug, che in questo momento rappresenta un cambio importante per Allegri a partita in corso".

DIALOGHI APERTI - Nelle ultime settimane, si sta parlando tanto del rinnovo di Pulisic che ha un contratto fino al 2027. Il Milan può però esercitare un'opzione a suo favore per prolungare l'accordo fino al 2028. Il club rossonero la eserciterà con ogni probabilità, ma intanto sono in corso dei dialoghi tra le parti per arrivare ad un'intesa per una scadenza ancora più lunga. D'altronde è innegabile che nelle ultime stagioni Christian Pulisic è stato uno dei migliori giocatori del Milan che farà di tutto per blindarlo a lungo.