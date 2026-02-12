Milan, Pulisic recuperato per Pisa. Le possibili scelte di Allegri

Dopo quasi due settimane senza partite, il Milan è pronto a tornare in campo in una partita ufficiale: domani sera i rossoneri saranno infatti impegnati in casa del Pisa nell'anticipo della 25^ giornata di Serie A. In vista di questa gara, Massimiliano Allegri può essere contento per il recupero di Christian Pulisic, mentre servirà ancora qualche giorno per rivedere in campo Alexis Saelemaekers che non ha ancora smaltito del tutto il problema muscolare che lo ha già tenuto fuori contro il Bologna.

RECUPERATO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il belga sarà sostituto da Zachary Athekame, in gol nel match di andata a San Siro: lo svizzero ha giocato al suo posto al Dall'Ara contro gli emiliani, dando buone risposte. Per quanto riguarda l'attacco, Pulisic è recuperato, ma partirà inizialmente dalla panchina. A giocarsi le due maglie da titolare saranno quindi gli altri tre attaccanti a disposizione, vale a dire Rafael Leao, Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug. Allegri prenderà una decisione dopo la rifinitura in programma oggi a Milanello prima della partenza per Pisa.

NOVITÀ IN DIFESA? - In mezzo al campo, accanto ai "soliti" Luka Modric e Adrien Rabiot, dovrebbe essere confermato Youssouf Fofana, mentre a sinistra spazio ancora una volta per Davide Bartesaghi. Possibili novità infine in difesa dove Koni De Winter ha fatto molto bene nelle ultime settimane ed è uno dei difensori più in forma della rosa milanista. A lasciargli il posto stavolta potrebbe essere Matteo Gabbia dopo che nelle ultime partite hanno riposato prima Strahinja Pavlovic e poi Fikayo Tomori.