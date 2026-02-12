Camarda: "Bremer il difensore più forte che ho affrontato, ma ci sono anche Gabbia, Pavlovic e De Vrij"
Francesco Camarda, attaccante del Milan classe 2008 in prestito al Lecce, ha incontrato i giovanissimi alunni dell’Istituto Marcelline nell'ambito del progetto "Disegna con i calciatori" organizzato da Panini. Queste tutte le sue dichiarazioni nell’intervista condotta, tra risate e sorrise, dai bambini presenti.
Qual è l’avversario più forte mai affrontato?
“Credo sia Bremer della Juventus che è molto forte. Però ho incontrato tanti giocatori forti come Gabbia al Milan, anche Pavlovic. Ho incontrato de Vrij dell’Inter. Ci sono tanti giocatori forti, ma penso che quello un po’ più difficile da affrontare è Bremer della Juventus”.
