Guidi: "C'è da dire che Allegri, proprio per non creare tensioni sulla squadra, ci gioca su alcune cose..."

Guidi: "C'è da dire che Allegri, proprio per non creare tensioni sulla squadra, ci gioca su alcune cose..."MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:10News
di Andrea La Manna

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato Marco Guidi, firma della Gazzetta dello Sport, che ha parlato così di Massimiliano Allegri e il suo lavoro:

"Io ho seguito anche Allegri alla Juventus, c'è da dire che Allegri, proprio per non creare tensioni sulla squadra, ci gioca su questa cosa. Quando lui ti dice che il calcio è semplice, la tattica, lui ci gioca un po'. Un dirigente della Juve mi diceva che lui è un intuitivo, magari l'altro si mette a studiare, lui è un intuitivo e quindi magari banalizza anche per quello. Nella partita contro il Bologna ad esempio ci sono cose tattiche studiate, non è una cosa improvvisata. Se lui stesso ti banalizza, è normale che dalla parte opposta c'è chi dice che lui non prepara niente e la prima volta che fa una partita brutta, e le ha fatte non si può dire di no, poi è normale che a chi non piace Allegri dice certe cose. Però lui banalizza, è superiore a questi discorsi"