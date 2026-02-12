Guidi: "C'è da dire che Allegri, proprio per non creare tensioni sulla squadra, ci gioca su alcune cose..."

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato Marco Guidi, firma della Gazzetta dello Sport, che ha parlato così di Massimiliano Allegri e il suo lavoro:

"Io ho seguito anche Allegri alla Juventus, c'è da dire che Allegri, proprio per non creare tensioni sulla squadra, ci gioca su questa cosa. Quando lui ti dice che il calcio è semplice, la tattica, lui ci gioca un po'. Un dirigente della Juve mi diceva che lui è un intuitivo, magari l'altro si mette a studiare, lui è un intuitivo e quindi magari banalizza anche per quello. Nella partita contro il Bologna ad esempio ci sono cose tattiche studiate, non è una cosa improvvisata. Se lui stesso ti banalizza, è normale che dalla parte opposta c'è chi dice che lui non prepara niente e la prima volta che fa una partita brutta, e le ha fatte non si può dire di no, poi è normale che a chi non piace Allegri dice certe cose. Però lui banalizza, è superiore a questi discorsi"