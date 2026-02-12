Sabatini a gran voce: “Tante dinamiche non chiare, in primis il regolamento”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato della situazione arbitrale attuale. Queste le sue parole:

"Ci sono tante dinamiche che non sono chiare. Comunque le regole, una cosa più oscura, opaca, è questa: noi per primi, perchè tante volte l'abbiamo detto anche noi per primi, abbiamo detto e ma questo non è calcio, con certi falli di mano, certi step on foot, i falli di mano involontari sono una cosa che io non sopporto, però mettiamoci anche nei panni degli arbitri, quello che è opaco, quello che è oscuro, è comunque un regolamento che va in ogni caso rispettato. Cioè questo, quello, non è calcio, però c'è un regolamento da rispettare in questo momento e quello va fatto. A me quello che fa più arrabbiare è che gli allenatori, i giocatori, i dirigenti, se hanno un episodio a favore stanno zitti, se hanno un episodio contro ognuno la dice a modo suo"