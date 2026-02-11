MN - Ottime notizie per Allegri, Pulisic torna ad allenarsi in gruppo

vedi letture

Altro giorno di lavoro a Milanello in vista della gara contro il Pisa di venerdì sera. Oggi ci sono buone notizie per Max Allegri: apprende la redazione di MilanNews.it che Christian Pulisic questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo. Nei giorni scorsi lo statunitense si era allenato a parte a causa di una borsite all'ileopsoas ed oggi è tornato a lavorare con i compagni: una notizia molto positiva per la trasferta toscana del weekend.

Alexis Saeleamaekers, sempre alle prese con questo problema all'adduttore, anche oggi ha svolto del lavoro personalizzato: da capire se sarà a disposizione per venerdì, ma quel che è certo è che non verrà preso nessun rischio con il belga e gli verrà dato tutto il tempo necessario per recuperare in modo adeguato.

di Antonio Vitiello.