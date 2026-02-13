Milan, altra panchina per Fullkrug: in questo momento rappresenta un cambio importante per Allegri a partita in corso
Stasera contro il Pisa, Max Allegri si affiderà all'inizio in attacco alla coppia composta da Ruben Loftus-Cheek e da Christopher Nkunku, che hanno giocato dal primo minuto anche dieci giorni fa a Bologna. Partiranno quindi dalla panchina Rafael Leao, Christian Pulisic e anche Niclas Fullkrug. Per il tedesco si tratta dell'ennesima esclusione dall'undici iniziale: come spiega stamattina Tuttosport, in questo momento il centravanti tedesco, arrivato a Milanello durante il mercato invernale, rappresenta un cambio importante per il tecnico livornese a partita in corso.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 58
2. Milan 50 *
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 46
6. Como 41 *
7. Atalanta 39
8. Lazio 33
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
Una gara in meno *
