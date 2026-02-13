esclusiva mn Passerini (CorSera): "Scudetto? Il Milan deve fare di tutto per giocarsela fino alla fine"

Alla vigilia di Pisa-Milan, il collega de Il Corriere della Sera Carlos Passerini è intervenuto in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video) per commentare le probabili scelte di formazione di Massimiliano Allegri in vista di questa delicata sfida valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

Il Milan può ancora ambire per lo scudetto?

"Un finale di stagione senza obiettivi è peggio che una stagione che va male paradossalmente. Non sto parlando da un punto di vista comunicativo, ma perché ti obbliga a tutti a tenere alta l'attenzione. Invece se tu fai una stagione senza obiettivi, o un finale senza obiettivi, anche per la stagione successiva secondo me si rompe qualcosa a volte, fai fatica anche ad avere la fotografia esatta dei tuoi giocatori, di chi deve restare, chi deve andare via. Invece una stagione sul filo, comunque vada a finre, secondo me completa l'annata. Quindi è vero, la stagione devi giocartela fino alla fine e devi fare di tutto per giocarti lo scudetto fino alla fine".

Con quale coppia d'attacco giocheresti contro il Pisa?

"In una stagione dove hai continuato a rielaborare l'attacco perché non ha mai avuto insieme Leao e Pulisic al 100%, Nkunku si è svegliato a gennaio, Fullkrug è arrivato a gennaio, Gimenez non è mai arrivato. Nel momento in cui sul breve periodo, sapendo che in 10 giorni hai 3 partite importanti, secondo me è una buona idea ripartire dall'ottima prestazione di Bologna, dove giocano Loftus-Cheek e Nkunku. Hanno fatto bene, ero scettico, ma invece hanno fatto molto bene. Secondo me la combinazione partita in trasferta, dove il Milan gioca in modo diverso rispetto a quando gioca a San Siro, e in trasferta infatti non sbaglia perché è la quinta essenza dell'allegrismo. Secondo me sulla scia di Bologna ci sta ripartire da lì, sapendo che hai 20 minuti di Pulisic, Leao che ha un tempo pieno e Fullkrug che per questa partita qui è perfetto".

Ti piacerebbe vedere Fullkrug titolare prima o poi?

"Io ricordo sempre quando Fullkrug parte titolare a Firenze, fa bene con Pulisic. Fa l'interpretazione più classica della coppia d'attacco dove c'è quello grosso che fa la sponda, che prende gli spazi, che prende il pallona e smista gli spazi per la seconda punta classica che invece va in porta. Pulisic quel giorno non era in giornata, ma va tre volte in porta su una sponda strepitosa di Fullkrug che solo uno come lui può fare in questo Milan, perché solo lui ha quelle caratteristiche tecniche e fisiche. Quindi, anche a me piacerebbe vederlo titolare, ma non credo che lo vedremo contro il Pisa".