Milan, Saelemaekers salta anche il Pisa ma tornerà contro il Como

vedi letture

Dopo aver saltato la trasferta di dieci giorni fa a Bologna, Alexis Saelemaekers non sarà a disposizione di Max Allegri nemmeno per la gara di questa sera sul campo del Pisa. Ricordiamo che il belga era stato sostituito contro la Roma all’intervallo per il riacutizzarsi del problema all’adduttore sofferto nel finale di partita contro il Lecce. Non servirà però aspettare tanto per rivederlo in campo: secondo il Corriere della Sera, infatti, l'esterno rossonero, che stasera sarà sostituito nuovamente da Zachary Athekame, tornerà a disposizione mercoledì nel recupero contro il Como a San Siro.

Ieri in conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Milan, Allegri ha fatto il punto sugli infortunati: "Pulisic ieri si è allenato per la prima volta in gruppo, è a disposizione ma avrà quindici-venti minuti nelle gambe. Leao sta molto meglio. Gimenez addirittura sta molto meglio, nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione. Saelemaekers sarà ancora fuori ma sta molto meglio, vedremo se per il Como sarà a disposizione".