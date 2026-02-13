Milan, Allegri si affida ancora a Nkunku. Leao e Pulisic vanno gestiti

vedi letture

Stasera contro il Pisa, nell'anticipo della 25^ giornata di Serie A, toccherà ancora una volta a Christopher Nkunku guidare l'attacco del Milan. Dopo una prima parte di stagione molto deludente, il francese sembra ora un altro giocatore e dieci giorni fa a Bologna ha segnato il suo quinto gol nelle ultime sei presenze in campionato. Come al Dall'Ara al suo fianco ci sarà Ruben Loftus-Cheek.

La scelta di Max Allegri di schierare ancora l'inglese deriva dal fatto che è vero che Christian Pulisic è tornato a disposizione e che Rafael Leao si è sempre allenato in gruppo, ma entrambi vanno gestiti perchè non sono al top della forma e quindi partiranno inizialmente dalla panchina. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che stasera a Pisa non ci sarà invece ancora Alexis Saelemaekers, il quale dovrebbe rientrare mercoledì nel recupero contro il Como.