Rinnovi Milan, Gazzetta: "Tomori prima firma, il club chiama Modric. Leao, futuro rossonero"

In merito alla questione dei rinnovi in casa rossonera, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Tomori prima firma, il club chiama Modric. Leao, futuro rossonero". Il primo che dovrebbe prolungare dovrebbe essere Fikayo Tomori che è in scadenza nel 2027. Un altro difensore che sta trattando il rinnovo è Davide Bartesaghi, diventato ormai il titolare della fascia sinistra milanista. In ballo ci sono poi anche i contratti di Christian Pulisic e di Rafael Leao, i quali non hanno mai nascosto di trovarsi molto bene a Milano.

Un caso a parte è invece quello di Luka Modric che la scorsa estate ha firmato un contratto annuale con il Diavolo. Il club di via Aldo Rossi sarebbe già pronto al prolungamento per un'altra stagione (ha un'opzione per il rinnovo automatico fino al 2027), ma la scelta finale è tutta nelle mani del croato: l'ex Real Madrid è felicissimo della sua esperienza in rossonero, però prima di decidere per la permanenza per un altro anno vuole valutare bene a fine campionato motivazioni e tenuta fisica.