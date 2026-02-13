Verso Pisa-Milan: le probabili formazioni delle due squadre
MilanNews.it
Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Pisa e Milan per la gara valida per la 25^ giornata di Serie A in programma stasera alle 20.45:
PISA: (3-4-3) Scuffet; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Durosimi, Tramoni.
MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Loftus-Cheek.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: FABBRI
Assistenti: IMPERIALE – PASSERI
IV uomo: PICCININI
VAR: AURELIANO
AVAR: SERRA
Pubblicità
Rassegna Stampa
Milan, altra panchina per Fullkrug: in questo momento rappresenta un cambio importante per Allegri a partita in corso
Le maschere di Allegri. L'assenza di Leao non è la fortuna di Nkunku. Spalletti, 40 anni dopo...di Luca Serafini
Le più lette
1 Letizia duro: "Dove arriva il Milan saltano le regole e i milanisti diventano i polli da spennare con biglietti a prezzi folli"
3 Brambati sul futuro di Vlahovic: "Se vuole andare via e c'è qualche squadra all'estero, il procuratore agirà per questo"
4 Da Napoli, Chiariello convinto: "Il Milan può accorciare ed essere ancora in gioco, ma non è solo una corsa a due per lo Scudetto"
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
Franco OrdineÈ adesso che comincia la salita. Allegri… se fa 10 punti in 4 gare. Rinnovo Pulisic: siete in anticipo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com