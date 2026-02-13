Verso Pisa-Milan: le probabili formazioni delle due squadre

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:29Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Queste, secondo La Gazzetta dello Sport, le probabili formazioni di Pisa e Milan per la gara valida per la 25^ giornata di Serie A in programma stasera alle 20.45:

PISA: (3-4-3) Scuffet; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Durosimi, Tramoni. 

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Loftus-Cheek.

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: FABBRI
Assistenti: IMPERIALE – PASSERI
IV uomo: PICCININI
VAR: AURELIANO
AVAR: SERRA