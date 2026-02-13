QS: "Il Milan a Pisa ritrova Pulisic. Allegri tiene Leao in panchina"
Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Il Milan a Pisa ritrova Pulisic. Allegri tiene Leao in panchina". Il tecnico livornese può sorridere per il recupero di Christian Pulisic, mentre dovrà fare ancora a meno di Alexis Saelemaekers. L'americano ha solo 15-20 nelle gambe e partirà dunque dalla panchina. Accanto a lui ci saranno anche Rafael Leao, che non è nemmeno lui al top della forma, e Niclas Fullkrug. La coppia d'attacco titolare sarà la stessa di Bologna, vale a dire quella composta da Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku.
Ieri in conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Milan, Allegri ha fatto il punto sugli infortunati: "Pulisic ieri si è allenato per la prima volta in gruppo, è a disposizione ma avrà quindici-venti minuti nelle gambe. Leao sta molto meglio. Gimenez addirittura sta molto meglio, nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione. Saelemaekers sarà ancora fuori ma sta molto meglio, vedremo se per il Como sarà a disposizione".
