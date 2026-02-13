Verso Pisa-Milan: in attacco Allegri sceglie ancora Nkunku con Loftus-Cheek
Con il recupero di Christian Pulisic, tornato a disposizione dopo aver saltato l'ultima partita contro il Bologna, Max Allegri avrà stasera a Pisa ben quattro attaccanti a disposizione, ma a partire dall'inizio sarà solo uno di loro, vale a dire Christopher Nkunku. A fare coppia con lui ci sarà poi Ruben Loftus-Cheek che ha dato ottime risposte in quel ruolo al Dall'Ara, segnando anche la rete che aperto le marcature del Diavolo. In panchina ci saranno quindi Rafael Leao, Niclas Fullkrug e Christian Pulisic. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 58
2. Milan 50 *
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 46
6. Como 41 *
7. Atalanta 39
8. Lazio 33
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
Una gara in meno *
