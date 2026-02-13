Verso Pisa-Milan: in attacco Allegri sceglie ancora Nkunku con Loftus-Cheek

Con il recupero di Christian Pulisic, tornato a disposizione dopo aver saltato l'ultima partita contro il Bologna, Max Allegri avrà stasera a Pisa ben quattro attaccanti a disposizione, ma a partire dall'inizio sarà solo uno di loro, vale a dire Christopher Nkunku. A fare coppia con lui ci sarà poi Ruben Loftus-Cheek che ha dato ottime risposte in quel ruolo al Dall'Ara, segnando anche la rete che aperto le marcature del Diavolo. In panchina ci saranno quindi Rafael Leao, Niclas Fullkrug e Christian Pulisic. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 58

2. Milan 50 *

3. Napoli 49

4. Juventus 46

5. Roma 46

6. Como 41 *

7. Atalanta 39

8. Lazio 33

9. Udinese 32

10. Bologna 30

11. Sassuolo 29

12. Cagliari 28

13. Torino 27

14. Parma 26

15. Cremonese 23

16. Genoa 23

17. Lecce 21

18. Fiorentina 18

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

Una gara in meno *