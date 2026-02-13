Tuttosport titola: "Pulisic è a disposizione. E il rinnovo è alle porte"

"Pulisic è a disposizione. E il rinnovo è alle porte": titola così stamattina Tuttosport che spiega che, dopo aver saltato la trasferta di Bologna di dieci giorni fa, Christian Pulisic ha smaltito la borsite all'ileopsoas e stasera sarà di nuovo a disposizione di Max Allegri contro il Pisa. L'americano partirà ovviamente dalla panchina visto che, come dichiarato dal tecnico livornese ieri in conferenza stampa, ha solo 15-20 minuti nelle gambe. Dal primo minuto in attacco spazio alla stessa coppia che ha giocato dal 1' a Bologna, cioè quella composta da Loftus-Cheek e Nkunku (in panchina, oltre a Pulisic, ci saranno quindi anche Leao e Fullkrug).

Nelle ultime settimane, si sta parlando tanto del rinnovo dell'attaccante americano che ha un contratto fino al 2027. Il Milan può però esercitare un'opzione a suo favore per prolungare l'accordo fino al 2028. Il club rossonero la eserciterà con ogni probabilità, ma intanto sono in corso dei dialoghi tra le parti per arrivare ad un'intesa per una scadenza ancora più lunga.