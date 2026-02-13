Pisa-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri ancora con la coppia Nkunku-Loftus
Queste le formazioni ufficiali di Pisa-Milan, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A.
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni, Stojilković; Moreo. A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola; Akisanmiro, Cuadrado, Højholt, Iling-Junior, Léris, Piccinini; Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.
Arbitro: Fabbri di Ravenna.
Le maschere di Allegri. L'assenza di Leao non è la fortuna di Nkunku. Spalletti, 40 anni dopo...di Luca Serafini
2 Letizia duro: "Dove arriva il Milan saltano le regole e i milanisti diventano i polli da spennare con biglietti a prezzi folli"
3 Brambati sul futuro di Vlahovic: "Se vuole andare via e c'è qualche squadra all'estero, il procuratore agirà per questo"
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Franco OrdineÈ adesso che comincia la salita. Allegri… se fa 10 punti in 4 gare. Rinnovo Pulisic: siete in anticipo
