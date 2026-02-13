Pisa-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri ancora con la coppia Nkunku-Loftus

di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Pisa-Milan, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A.

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni, Stojilković; Moreo. A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola; Akisanmiro, Cuadrado, Højholt, Iling-Junior, Léris, Piccinini; Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.