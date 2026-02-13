live mn Pisa-Milan (0-1): inizia il secondo tempo con gol annullato a Rabiot! Il Var conferma Fabbri

47' | GOL ANNULLATO AL MILAN! Che gol che aveva fatto Rabiot! Sinistro al volo a bucare Nicholas, ma l'assist di Fullkrug era arrivato dopo un tocco di mani dell'attaccante tedesco. Confermato l'annullamento del gol.

46' | Inizia la ripresa con un cambio nel Milan: esce Nkunku per Fullkrug. Il primo pallone è del Pisa, che attacca da destra verso sinistra rispetto alla visuale televisiva; il Milan, in tenuta completamente bianca, risponde attaccanto da destra verso sinistra, quindi verso il settore dove sono sistemati i tifosi milanisti giunti all'Atena Garibaldi.

INIZIO SECONDO TEMPO | PISA 0-1 MILAN (39' Loftus-Cheek)

---------

FINE PRIMO TEMPO | PISA 0-1 MILAN (39' Loftus-Cheek)

Primo tempo brutto del Milan, con una squadra lenta, compassata e spesso tendente ad errori tecnici. Ma, come sempre, è il risultato quello che conta, perché, grazie al gol di Loftus-Cheek su colpo di testa successivo al cross di Athekame, i rossoneri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio a Pisa per 0-1.

46' | Fine primo tempo.

45' | Un minuto di recupero.

39' | GOOOOOOOOOLLLLLL DEL MILAAAAAAAAAAAN! Apertura di Modric per Athekame che se la sposta sul destro e crossa per l'incornata di Loftus-Cheek per lo 0-1 rossonero. Da segnalare la presenza in area di ben cinque calciatori del Milan, pronti a sfruttare il cross dello svizzero.

34' | Punizione di Modric dal lato della bandierina su cui Nicholas è ancora indeciso, ma Loftus-Cheek non riesce a mettere il pallone in porta.

30' | Tanti errori da parte del Milan e la prima squadra ad avere l'occasione è il Pisa: verticalizzazione di Moreo per Stojilković che, abbastanza libero in area, calcia su Maignan in uscita. Le immagini, comunque, segnalano la posizione di fuorigioco dell'attaccante toscano.

22' | Dopo la sfuriata con Loftus-Cheek Allegri è andato a riprendere anche Fofana, che in questi primi 25 minuti di Pisa-Milan ha perso spesso palla in gestione. Il tecnico toscano si è rivolto al francese in modo duro: "Sveglia, hai toccato una palla finora!". Alla reazione poco entusiasta dell'ex Monaco mister Allegri ha mandato a scaldare Ricci.

16' | Incursione di Pavlovic palla al piede fermata fallosamente da Touré: giallo per il terzino del Pisa. La punizione che ne consegue viene sventata in qualche modo da Nicholas. Nel frattempo, Allegri striglia Loftus-Cheek: "Ruben sta camminando!", urla dalla panchina.

11' | Stavolta il Milan crossa dalla destra, con Athekame che cerca Rabiot in area: trovato, ma il colpo di testa del francese finisce alto sopra la traversa.

3' | Prime galoppate sulla sinistra del Milan, che arriva al cross con Bartesaghi e poi con Nkunku, ma il pallone, in entrambi i casi, sfila sul secondo palo senza che ci sia nessuno a raccoglierlo.

1' | Comincia il match. Rossoneri, in maglia bianca, che attaccano da destra verso sinistra rispetto alla visuale televisiva.

-----------

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni, Stojilković; Moreo. A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola; Akisanmiro, Cuadrado, Højholt, Iling-Junior, Léris, Piccinini; Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

------------

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

Dopo dieci giorni senza partite, torna a giocare il Milan e lo fa in una trasferta insidiosa come quella di Pisa. La nostra redazione, come sempre, vi proporrà il live testuale del match, con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto dallo stadio "Romeo Anconetani". Buona partita a tutti!